Altın Tamtur Yüzük
Ürün Kodu : R150729
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18.088 TL
18.088 TL
PEŞİN FİYATINA 6.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Tamtur Yüzük T5532
Altın, 14 Ayar, 1.75 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Tamtur Yüzük, çevresini saran ışıltılı taşlarıyla zarif ve zamansız bir şıklık sunar. Her stile uyum sağlayan bu klasik tasarım, günlük ve özel anlarınıza göz alıcı bir dokunuş katar. Şıklığın vazgeçilmezi olan bu yüzük, her anınıza eşlik eder.
Altın Tamtur Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.75 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Tamtur ve alyans modeller siparişinize özel üretim olduğundan ölçü değişikliği yapılamamakta ve iade edilememektedir. Sipariş öncesinde yüzük ölçüsünün doğru tespit edilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- Altın Tamtur Yüzük, düğün, nişan ve söz törenleri için idealdir. Zarif tasarımı ve 14 ayar beyaz altın kalitesiyle ömür boyu taşınabilecek bir mücevherdir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın tamtur yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak silmek yeterlidir. Yılda bir kez kuyumcuda profesyonel temizlik yaptırılması önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Tamtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 6.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.088 TL
18.088 TL
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