DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

Altın Tamtur Yüzük

Ürün Kodu : R150729
{{ langRegex(p.dropdown.secenek, p.lang) }} {{ p.varsayilan ? langRegex(p.varsayilan, p.lang) : 'Seçiniz' }}
Seçimi iptal et {{ langRegex(imagebox.secenek, p.lang) }}
Resmi büyütmek için tıklayın
Ürün Adı & Fiyatı
Adet
Toplam Fiyat
{{ product.secenek }}
{{ vat(product.fiyat, product.vat) }} {{ product.currency }}
Ekle
{{ vat((product.fiyat * product.count), product.vat) }} {{ product.currency }}
{{ langRegex(p.baslik, p.lang) }} ({{ langRegex(p.fiyatAciklama, p.lang) }})
Resmi büyütmek için tıklayın
%0
18.088 TL
18.088 TL
PEŞİN FİYATINA 6.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.

Tükendi

Gelince Haber Ver
Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Aynı Gün Kargo ürünlerini görmek için tıklayınız.
Ürün Açıklaması

Altın Tamtur Yüzük T5532

Altın, 14 Ayar, 1.75 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Tamtur Yüzük, çevresini saran ışıltılı taşlarıyla zarif ve zamansız bir şıklık sunar. Her stile uyum sağlayan bu klasik tasarım, günlük ve özel anlarınıza göz alıcı bir dokunuş katar. Şıklığın vazgeçilmezi olan bu yüzük, her anınıza eşlik eder.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

Altın Tamtur Yüzük Sıkça Sorulan Sorular

1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.75 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Tamtur ve alyans modeller siparişinize özel üretim olduğundan ölçü değişikliği yapılamamakta ve iade edilememektedir. Sipariş öncesinde yüzük ölçüsünün doğru tespit edilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- Altın Tamtur Yüzük, düğün, nişan ve söz törenleri için idealdir. Zarif tasarımı ve 14 ayar beyaz altın kalitesiyle ömür boyu taşınabilecek bir mücevherdir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın tamtur yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak silmek yeterlidir. Yılda bir kez kuyumcuda profesyonel temizlik yaptırılması önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Tamtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 6.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.088 TL
18.088 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
Banner
Tamamlayıcı Ürünler
T-Soft Premium