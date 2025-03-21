Altın Tamtur Yüzük T5532 Altın, 14 Ayar, 1.75 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Tamtur Yüzük, çevresini saran ışıltılı taşlarıyla zarif ve zamansız bir şıklık sunar. Her stile uyum sağlayan bu klasik tasarım, günlük ve özel anlarınıza göz alıcı bir dokunuş katar. Şıklığın vazgeçilmezi olan bu yüzük, her anınıza eşlik eder.