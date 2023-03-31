0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük T535 Rose Altın, 14 Ayar, 1.59 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget yüzük, zarif bir ifade ve ince detaylarla tasarlanmıştır. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu yüzük, herhangi bir görünümü tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır.