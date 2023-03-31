Altın Çift Zincir Taşlı Bileklik T594

Altın Çift Zincir Taşlı Bileklik
Ürün Kodu : B265989
Seçiniz
%0
18.360 TL
18.360 TL
PEŞİN FİYATINA 6.120 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çift Zincir Taşlı Bileklik T594Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.84 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın taşlı bileklik, estetik incelikle modern elegansın uyumunu yakalayan bir takıdır. Bu şık ve zarif bileklik, altın rengi ve taş detaylarıyla her türlü kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun olan bu bileklik, tarzınızı tamamlarken sizi göz alıcı bir şekilde öne çıkarır. Estetik detaylarıyla dikkat çeken bu bileklik, modern bir görünüm ve zarafetin birleştiği bir tasarıma sahiptir. Eğer siz de şıklığınızı ve zarafetinizi altın taşlı bileklikle tamamlamak istiyorsanız, hemen bu eşsiz takıya sahip olabilirsiniz.
Altın Çift Zincir Taşlı Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.84 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Çift Zincir Taşlı Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 8 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar beyaz altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Çift Zincir Taşlı Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Çift Zincir Taşlı Bileklik
PEŞİN FİYATINA 6.120 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.360 TL
18.360 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N097098
Altın Taşlı Gerdanlık
%0
28.424 TL
28.424 TL
Ürün Kodu : E158896
Altın Damla Taşlı Küpe
%0
16.728 TL
16.728 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R092494
Altın Baget Oval Yüzük
%0
9.520 TL
9.520 TL