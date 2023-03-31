Altın Çift Zincir Taşlı Bileklik T594 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.84 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın taşlı bileklik, estetik incelikle modern elegansın uyumunu yakalayan bir takıdır. Bu şık ve zarif bileklik, altın rengi ve taş detaylarıyla her türlü kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun olan bu bileklik, tarzınızı tamamlarken sizi göz alıcı bir şekilde öne çıkarır. Estetik detaylarıyla dikkat çeken bu bileklik, modern bir görünüm ve zarafetin birleştiği bir tasarıma sahiptir. Eğer siz de şıklığınızı ve zarafetinizi altın taşlı bileklikle tamamlamak istiyorsanız, hemen bu eşsiz takıya sahip olabilirsiniz.