2.01 Karat Pırlanta Baget Küpe T4178 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8.46 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.89 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.77 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.35 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Küpe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren göz alıcı bir takı parçasıdır. Işıltılı pırlantalarıyla dikkat çeken bu bileklik, her anınıza büyüleyici bir dokunuş katmak için tasarlanmıştır.