0.43 Karat Pırlanta Halka Küpe T2256 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.07 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu basit ve zarif pırlanta halka küpe, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak şık bir aksesuardır. Kaliteli tasarımı ve parlaklığıyla dikkat çeken bu küpe, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu pırlanta küpe, özel günlerde veya günlük kullanımda mükemmel bir seçenektir.