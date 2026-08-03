Altın Tasarım Erkek Alyans
Ürün Kodu : M271818
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28.152 TL
28.152 TL
PEŞİN FİYATINA 9.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Tasarım Erkek Alyans T10682
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.57 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sanatsal işçiliği ve zamansız şıklığıyla Altın Tasarım Erkek Alyans, tarzınıza maskülen bir zarafet katıyor. Uzun ömürlü kullanımıyla unutulmaz anlarınıza anlam katar.
Altın Tasarım Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 9.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.152 TL
28.152 TL
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