Altın Taşlı Sekiz Yıldız Kolye Ucu T4024

Altın Taşlı Sekiz Yıldız Kolye Ucu
Ürün Kodu : P127520
%0
11.016 TL
11.016 TL
PEŞİN FİYATINA 3.672 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Sekiz Yıldız Kolye Ucu T4024Altın, 14 Ayar, 1.13 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın taşlı yıldız kolye ucu, özgürlüğü temsil eden zarif bir takı parçasıdır. Bu kolye ucu, her kadının özgünlüğünü ve bağımsızlığını vurgulayan bir sembol olarak tasarlanmıştır. Altın ve taşların mükemmel uyumuyla, bu kolye ucu, herhangi bir kolye zincirine kolayca takılabilir ve her türlü kıyafete şıklık katar. Özgürlüğü temsil eden bu kolye ucu, kendine güvenen ve özgür ruhlu kadınlar için ideal bir seçimdir.
Altın Taşlı Sekiz Yıldız Kolye Ucu Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.13 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Taşlı Sekiz Yıldız Kolye Ucu, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Taşlı Sekiz Yıldız Kolye Ucu, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Sekiz Yıldız Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 3.672 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.016 TL
11.016 TL
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