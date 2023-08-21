Altın Taşlı Sekiz Yıldız Kolye Ucu T4024 Altın, 14 Ayar, 1.13 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın taşlı yıldız kolye ucu, özgürlüğü temsil eden zarif bir takı parçasıdır. Bu kolye ucu, her kadının özgünlüğünü ve bağımsızlığını vurgulayan bir sembol olarak tasarlanmıştır. Altın ve taşların mükemmel uyumuyla, bu kolye ucu, herhangi bir kolye zincirine kolayca takılabilir ve her türlü kıyafete şıklık katar. Özgürlüğü temsil eden bu kolye ucu, kendine güvenen ve özgür ruhlu kadınlar için ideal bir seçimdir.