0.04 Karat Pırlanta V Harf Kolye T10519 Altın, 14 Ayar, 1.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern ve güçlü çizgilere sahip V harfi, pırlantanın göz alıcı ışıltısıyla buluşarak sofistike bir görünüm oluşturuyor. Zarif tasarımı sayesinde tek başına dikkat çekerken, farklı harf kolyelerle birlikte kullanıldığında tamamen size özel bir stil yaratıyor. Kendinizi ifade etmenin en şık yollarından biri olmaya adaydır. Bazı harfler, kelimelerden çok daha fazlasını anlatır.