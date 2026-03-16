Altın Yonca Beyaz Mavi Mineli Kolye T9875 Altın, 14 Ayar, 16,4 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Beyaz ve mavinin ferahlatıcı dansı, şansın sembolü olan yonca formunda benzersiz bir uyum sergiliyor. Altının asil parıltısıyla çerçevelenen bu tasarım, hem zarif bir hediye hem de kendinizi ödüllendireceğiniz bir stil ikonu. Doğanın şifalı enerjisini modern bir zarafetle boynunuzda hissedin.