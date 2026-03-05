1.38 Karat Pırlanta Fancy Yüzük T9542 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.57 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,25 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Lab. Yarı Değerli

Ağırlık : 1,13 Karat

Kesim : Oval Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Nadir bir güzelliğin temsilcisi olan sarı pırlanta, bu özel kesimiyle adeta parmağınızda bir ışık hüzmesi gibi parlıyor. Çiçek formunu andıran pırlanta detayları, tasarıma romantik bir hava katarken lüksün en canlı halini yansıtıyor. Kendini ödüllendirmek isteyen kadınlar için ustalıkla işlenmiş, göz kamaştırıcı bir sanat eseri.