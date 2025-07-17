0.81 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe T5807 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.27 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.68 Karat

Kesim : Damla

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zümrüdün büyüleyici yeşiliyle tasarlanan bu küpe, pırlantaların ışıltısıyla birleşerek göz alıcı bir uyum yaratır. Zarif ve asil duruşuyla hem gündüz hem de gece şıklığınızı tamamlayan özel bir parçadır.