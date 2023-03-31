0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye T1815 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.49 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.01 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik zarafet izleri taşıyan Lizay Pırlanta'nın pırlanta yıldız trend kolyesi ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel tasarım kolye, her anınıza değer katarken, zarifliğiyle de göz kamaştırıyor. Siz de Lizay Pırlanta'nın benzersiz koleksiyonunu keşfederek, şıklığınızı en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.