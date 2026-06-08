0.28 Karat Pırlanta Çiçek Küpe T10270 Rose Altın, Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.38 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.28 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en zarif formundan ilham alan bu küpe, çiçek motifinin romantik güzelliğini pırlanta ışıltısıyla buluşturuyor. Her bir detay, açmış bir çiçeğin zarafetini yansıtacak şekilde özenle tasarlanmıştır. Feminen ve canlı bir görünüm arayanlar için büyüleyici bir seçimdir.