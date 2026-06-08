0.28 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
Ürün Kodu : DE39444
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%0
45.024 TL
45.024 TL
PEŞİN FİYATINA 15.008 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.28 Karat Pırlanta Çiçek Küpe T10270
Rose Altın, Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.38 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.28 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın en zarif formundan ilham alan bu küpe, çiçek motifinin romantik güzelliğini pırlanta ışıltısıyla buluşturuyor. Her bir detay, açmış bir çiçeğin zarafetini yansıtacak şekilde özenle tasarlanmıştır. Feminen ve canlı bir görünüm arayanlar için büyüleyici bir seçimdir.
0.28 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
PEŞİN FİYATINA 15.008 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.024 TL
45.024 TL
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