Altın Top Üç Renk Sarma Halka Küpe T1994 Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 2.85 gr



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Şıklığın zirvesine ulaşmanın en güzel yolu, Altın Üç Renk Toplu Halka Küpe ile tamamlanır. Bu şık ve zarif küpe, her tarza ve her duruma uyum sağlayarak stilinizi tamamlar. Altın, gümüş ve roze altın renklerinin uyumuyla dikkat çeken bu küpe, her anınıza değer katmak için tasarlandı. Şıklığınızı tamamlayacak bu özel parçayı hemen keşfedin!