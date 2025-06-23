0.69 Karat Pırlanta Safir Yüzük T5680 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.97 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.50 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif taş yerleşimiyle parmakta dengeli ve sofistike bir ışıltı yaratır. İnce detaylarıyla modern stilin güçlü tamamlayıcısı olan bu tasarım, hem günlük şıklığa hem de özel anlara eşlik eder. Dingin ama etkili bir görünüm isteyenler için tasarlandı.