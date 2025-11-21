Altın Taşlı Göz Kolye Ucu T9325 Altın, 14 Ayar, 1.10 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bakışların gücünü simgeleyen bu göz tasarımı, taşların ışıltılı dizilimiyle asil bir duruş sergiliyor. Altının parıltısıyla sarmalanan bu kolye ucu, stilinize hem gizemli hem de son derece zarif bir karakter katıyor. Günlük şıklığınıza pırlantanın büyüsünü ekleyen bu parça, her detayında asaleti vurguluyor.