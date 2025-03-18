Altın Çizgi Desenli Halka Küpe T5445 Altın, 14 Ayar, 2.42 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Çizgi Desenli Halka Küpe, klasik halka formunu zarif çizgi desenleriyle modern bir dokunuşa dönüştürüyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu şık aksesuar, minimal ve sofistike tarzıyla stilinizi tamamlıyor. Zamansız ve göz alıcı bir tasarım ile şıklığınızı öne çıkarın!