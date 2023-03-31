0.08 Karat Pırlanta Kuğu Kolye T1888 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.22 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmle Sade Zarafet Uyum ile Pırlanta Kuğu Kolye, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren benzersiz bir takı parçasıdır. Bu kolye, minimalist tasarımıyla dikkat çekerken, pırlanta taşıyla da göz kamaştırıcı bir etki yaratır. Kuğu figürü ise zarafet ve güzellik simgesidir. Bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza zarif bir dokunuş katacaktır. Siz de minimalizmle sade zarafetin uyumunu bu özel kolyeyle yaşayın.