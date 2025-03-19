Altın Kalpli Baget Kelepçe T5476 Altın, 14 Ayar, 5.45 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Kalpli Baget Kelepçe, zarif kalp motifi ve ışıltılı baget taş detaylarıyla romantik ve şık bir tasarım sunuyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu göz alıcı aksesuar, stilinize zarafet ve anlam katıyor. Zamansız ve sofistike bir mücevher!