0.04 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3276 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve zarafetin ahengiyle tasarlanmış Lizay pırlanta tektaş yüzük, her kadının hayallerini süsleyen bir parçadır. Bu eşsiz yüzük, mükemmel işçilik ve kalite ile üretilmiştir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için Lizay'ın benzersiz koleksiyonuna göz atın.