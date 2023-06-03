Altın Baget Sıralı Bileklik T3669 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.98 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik Mükemmellik ile-Altın Tasarım Bileklik, zarafet ve şıklığı bir araya getiren benzersiz bir takıdır. Bu özel bileklik, altın tasarımıyla dikkat çekerken, estetik mükemmelliğiyle de göz kamaştırır. Her detayı özenle işlenmiş olan bu bileklik, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herhangi bir etkinlikte şıklığınızı ön plana çıkaracaktır. Estetik Mükemmellik ile-Altın Tasarım Bileklik, kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak ve tarzınızı yansıtmanıza yardımcı olacaktır.