Altın Baget Taşlı Trend Küpe
Ürün Kodu : E1146200
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%0
24.820 TL
24.820 TL
PEŞİN FİYATINA 8.273 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Trend Küpe T10623
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.31 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Günümüz modasının en gözde dokunuşunu bileğinize taşıyan bu parça, günlük giyimden gece şıklığına zahmetsizce geçiş yapmanızı sağlıyor. Tarzınıza anında dinamik ve havalı bir ruh katın.
Altın Baget Taşlı Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 8.273 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.820 TL
24.820 TL
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