Altın Taşlı İki Kalp Kolye T10062 Altın, 14 Ayar, 2,03 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sevgi ve bağlılığı zarif bir sembolle ifade ediyor. Birbirini tamamlayan iki kalp formu, tasarıma romantik ve anlamlı bir karakter kazandırıyor. Duygularını şıklıkla anlatmak isteyenler için özel bir seçimdir.