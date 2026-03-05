Altın Koala Trend Kolye T9504 Altın, 14 Ayar, 2,20 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sevginin ve şefkatin tatlı bir yansıması olan bu tasarım, içinizdeki neşeyi dışa vurmanın en zarif yolu. Sıcak altın ışıltısının usta ellerde hayat bulduğu koala figürü, sadakati ve huzuru boynunuza taşıyor. Kendi stilinize oyuncu ama asil bir dokunuş yapmak veya sevdiklerinizin yüzünde sıcacık bir tebessüm yaratmak için ideal.