Altın Koala Trend Kolye
Ürün Kodu : N174382
%0
21.556 TL
21.556 TL
PEŞİN FİYATINA 7.185 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Koala Trend Kolye T9504
Altın, 14 Ayar, 2,20 gr
Zincir boyu: 42 cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sevginin ve şefkatin tatlı bir yansıması olan bu tasarım, içinizdeki neşeyi dışa vurmanın en zarif yolu. Sıcak altın ışıltısının usta ellerde hayat bulduğu koala figürü, sadakati ve huzuru boynunuza taşıyor. Kendi stilinize oyuncu ama asil bir dokunuş yapmak veya sevdiklerinizin yüzünde sıcacık bir tebessüm yaratmak için ideal.
Altın Koala Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.20 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Koala Trend Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Koala Trend Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Parfüm ve kimyasal ürünler altın kolyeye zarar verir mi?
5- Parfüm, deodorant ve kimyasallar altın alaşımıyla reaksiyona girerek yüzey kararmasına ya da matlaşmaya yol açabilir. Takınızı giymeden önce parfümünüzün tamamen kurumasını bekleyin. Yüzme ve banyo sırasında çıkarmak ise alaşım metallerinin uzun vadeli deniz ve klor etkisinden korunmasını sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Koala Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.185 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.556 TL
21.556 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : E1134585
Altın Tek Taşlı Küpe
%0
32.708 TL
32.708 TL
Ürün Kodu : R162701
Altın Taşlı Trend Yüzük
%0
18.700 TL
18.700 TL
Ürün Kodu : B357800
Altın Koala Trend Bileklik
%0
11.288 TL
11.288 TL