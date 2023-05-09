4.88 Karat Pırlanta Çiçek Gerdanlık T3645

4.88 Karat Pırlanta Çiçek Gerdanlık
Ürün Kodu : DN40351
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628.776 TL
628.776 TL
PEŞİN FİYATINA 209.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
4.88 Karat Pırlanta Çiçek Gerdanlık T36450 Altın, 14 Ayar, 19.90 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 1.11 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 1.60 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 2.07 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.10 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lizay'ın zarafeti ve inceliği ile tasarlanmış, Pırlanta Çiçek Gerdanlık Bu eşsiz parça, her kadının şıklığını ve zarafetini ön plana çıkarmak için tasarlandı.
4.88 Karat Pırlanta Çiçek Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 19.90 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Gerdanlıktaki pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Kolyede toplam 4.88 karat ağırlığında, F-G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
4- 4.88 Karat Pırlanta Çiçek Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Sarı altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
5- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
4.88 Karat Pırlanta Çiçek Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 209.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
628.776 TL
628.776 TL
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