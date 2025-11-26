0.92 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük T9381 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.71 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Blue Topaz

Ağırlık : 0.77 Karat

Kesim : Damla

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Parmağınızda bir kristal berraklığı sergileyen blue topaz, çevresindeki pırlantalarla birlikte asil bir parıltı saçıyor. Mavinin en canlı tonunu altının zarafetiyle buluşturan bu yüzük, elinize sofistike bir hava kazandırıyor. Işığı içine hapseden ve büyük bir tutkuyla yansıtan bu tasarım, zarafetin en yüksek ifadesi.