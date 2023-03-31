Altın Taşlı Reina Küpe T1968 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.85 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmle modern şıklık esintisiyle tasarlanmış Altın Trend Küpe, her tarza ve her duruma uyum sağlayan bir aksesuardır. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak size sofistike bir görünüm kazandırır. Minimalist tasarımıyla dikkat çeken altın damla küpe, her yaştan kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu küpeler, sizin stilinizi yansıtmanıza yardımcı olur. Şıklığı ve zarafeti bir arada arayanların tercihi olan altın damla küpe, her zaman moda olan bir seçenektir.