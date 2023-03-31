0.38 Karat Pırlanta Baget Kelepçe T203 Rose Altın, 14 Ayar, 5.13 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget kelepçe ile zarif ve şık bir görünüm elde edin. İnce dokunuşlarla tasarlanmış bu muhteşem takı, her anınıza değer katmaya hazır. Sizi etkileyici bir şekilde parıldatan bu pırlanta kelepçe, her türlü kıyafetinizle mükemmel uyum sağlar. Şimdi satın alın ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katın.