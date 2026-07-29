0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Kolye
Ürün Kodu : DN66268
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56.520 TL
56.520 TL
PEŞİN FİYATINA 18.840 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Kolye T10654
14 Ayar, Rose Altın, 1.38 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.50 Karat
Renk : G
Berraklık : SI.
Kesim : Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tek bir berrak taşın boyun kavisinizdeki muazzam dengesi... Modası asla geçmeyecek kurgusuyla teninizde gururla taşıyacağınız nadide bir parça.
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Kolye
PEŞİN FİYATINA 18.840 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
56.520 TL
56.520 TL
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