Altın Taşlı Gurmet Bileklik
Ürün Kodu : B362815
Seçiniz
%0
80.104 TL
80.104 TL
PEŞİN FİYATINA 26.701 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Gurmet Bileklik T10553
14 Ayar, Altın, 7.37 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik halka dokusunun narin taş ışıltılarıyla birleşimi, bilekte mükemmel bir denge yaratıyor. Orta kalınlıktaki yapısı hem günlük hem özel anlar için iddialı bir estetik sunarken zarafeti ön plana çıkarıyor. Tarzına parıltılı ve karizmatik bir dokunuş.
Altın Taşlı Gurmet Bileklik
PEŞİN FİYATINA 26.701 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
80.104 TL
80.104 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R164015
Altın Taşlı Bombeli Trend Yüzük
%0
39.032 TL
39.032 TL
Ürün Kodu : E118507
Altın Taşlı Halka Küpe
%0
84.320 TL
84.320 TL
Ürün Kodu : N180440
Altın Taşlı Gurmet Gerdanlık
%0
456.144 TL
456.144 TL