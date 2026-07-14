Altın Taşlı Gurmet Bileklik T10553 14 Ayar, Altın, 7.37 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik halka dokusunun narin taş ışıltılarıyla birleşimi, bilekte mükemmel bir denge yaratıyor. Orta kalınlıktaki yapısı hem günlük hem özel anlar için iddialı bir estetik sunarken zarafeti ön plana çıkarıyor. Tarzına parıltılı ve karizmatik bir dokunuş.