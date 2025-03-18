Altın Pullu Küpe T5440 Altın, 14 Ayar, 1.93 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Pullu Halka Küpe, zarif pullu detaylarıyla klasik halka küpelere hareketli ve ışıltılı bir dokunuş katıyor. Şık ve modern tasarımı sayesinde günlük kombinlerden özel davetlere kadar her stile uyum sağlarken, zarafetinizi ön plana çıkaran zamansız bir aksesuar olarak dikkat çekiyor.