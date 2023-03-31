0.12 Karat Pırlanta Kalp Küpe T2361 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.22 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta kalp küpe, minimalizm ile incelikli bir şekilde tasarlanmıştır. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu küpe, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kalp şeklindeki pırlanta detayıyla, sevgi ve romantizmi simgelerken, minimal tasarımıyla da modern bir görünüm sunar. Bu özel küpe, her kadının koleksiyonunda olması gereken bir parçadır.