Altın Mavi Oniks Siyah Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R165577
%0
78.744 TL
78.744 TL
PEŞİN FİYATINA 26.248 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mavi Oniks Siyah Erkek Yüzük T10337
Altın, 14 Ayar, 8,06 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Mavi oniks taşının canlı tonları, siyah detaylarla birleşerek güçlü bir kontrast oluşturuyor. Altının sıcak yansımaları, taşın dikkat çekici rengini daha da ön plana çıkarıyor. Modern çizgiler ve zengin renk geçişleri tasarıma seçkin bir görünüm kazandırıyor.
Altın Mavi Oniks Siyah Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 26.248 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
78.744 TL
78.744 TL
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