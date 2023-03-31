0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük T497 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.16 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.49 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget yüzük, ince estetik yansımalarıyla dikkat çeken bir parçadır. Şıklığı ve zarifliği ile her kadının hayallerini süsleyen bu yüzük, özel anlarınıza anlam katar. Siz de bu benzersiz parçayı keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.