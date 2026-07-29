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Altın Tektaş Kolye

Ürün Kodu : N158142
Altın Tektaş Kolye
Altın Tektaş Küpe
Altın Tektaş Yüzük
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%0
15.504 TL
15.504 TL
PEŞİN FİYATINA 5.168 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Tektaş Kolye T10631

14 Ayar, Beyaz Altın, 1.55 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yalınlığın arkasındaki o güçlü ve tutkulu duyguyu temsil eden bu nadide parça, dekoltenizi nazikçe taçlandırıyor. Boynunuzdan hiç çıkarmak istemeyeceğiniz, hatıra değeri yüksek özel bir dokunuş.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

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Altın Tektaş Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.168 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.504 TL
15.504 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
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ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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