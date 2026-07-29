Altın Tektaş Kolye
Ürün Kodu : N158142
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%0
15.504 TL
15.504 TL
PEŞİN FİYATINA 5.168 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Kolye T10631
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.55 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yalınlığın arkasındaki o güçlü ve tutkulu duyguyu temsil eden bu nadide parça, dekoltenizi nazikçe taçlandırıyor. Boynunuzdan hiç çıkarmak istemeyeceğiniz, hatıra değeri yüksek özel bir dokunuş.
Altın Tektaş Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.168 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.504 TL
15.504 TL
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