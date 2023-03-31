Altın Yusufçuk Küpe T2101 Altın, 14 Ayar, 1.05 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetin incelikleri ile Altın Yusufçuk Küpe, stil sahibi ve zarif bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Bu eşsiz tasarım, zarafetinizi vurgulayarak herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmanıza yardımcı olur. Altın Yusufçuk Küpe, incelik ve zarafetin sembolü olarak bilinir ve herhangi bir ortamda dikkat çekici bir aksesuar olarak öne çıkar. Siz de stilinizi tamamlayan bu özel tasarıma sahip olabilir ve her adımda zarafetinizi yansıtabilirsiniz.