Altın Yusufçuk Küpe T2101

Altın Yusufçuk Küpe
Ürün Kodu : E147976
%0
10.472 TL
10.472 TL
PEŞİN FİYATINA 3.491 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yusufçuk Küpe T2101Altın, 14 Ayar, 1.05 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarafetin incelikleri ile Altın Yusufçuk Küpe, stil sahibi ve zarif bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Bu eşsiz tasarım, zarafetinizi vurgulayarak herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmanıza yardımcı olur. Altın Yusufçuk Küpe, incelik ve zarafetin sembolü olarak bilinir ve herhangi bir ortamda dikkat çekici bir aksesuar olarak öne çıkar. Siz de stilinizi tamamlayan bu özel tasarıma sahip olabilir ve her adımda zarafetinizi yansıtabilirsiniz.
Altın Yusufçuk Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.05 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar sarı altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Yusufçuk Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yusufçuk Küpe
PEŞİN FİYATINA 3.491 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.472 TL
10.472 TL
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