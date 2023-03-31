1.92 Karat Pırlanta Oval Safir Yüzük T3195 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.25 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.77 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve sade estetikle tasarlanmış, Pırlanta Oval Safir Yüzük ile tarzınızı tamamlayın. Bu benzersiz parça, göz alıcı bir görünüm ve zarafet sunarken, kaliteli malzemeleriyle de uzun ömürlü kullanım sağlar. Şıklığınızı ön plana çıkaran bu yüzük, herhangi bir kıyafetle mükemmel uyum sağlar. Şimdi siz de bu eşsiz parçayı keşfedin ve stilinize sofistike bir dokunuş katın.