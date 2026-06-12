Altın Kırmızı Akik Taşlı Tesbih
Ürün Kodu : T017326
%0
54.264 TL
54.264 TL
PEŞİN FİYATINA 18.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kırmızı Akik Taşlı Tesbih T10398
Altın, 14 Ayar, 5,00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kırmızı akik taşının sıcak ve güçlü tonları, bu tesbihe dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor. Doğal taşın kendine özgü dokusu, altın detaylarla birleşerek zengin bir estetik sunuyor. Güçlü renkleriyle öne çıkan etkileyici bir tasarım.
Altın Kırmızı Akik Taşlı Tesbih
PEŞİN FİYATINA 18.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.264 TL
54.264 TL
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