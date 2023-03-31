Altın Klasik Beyaz Tamtur Yüzük T2717 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.30 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Tamtur Yüzük, modern ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken bir mücevherdir. Şıklığıyla her tarza uyum sağlayan bu yüzük, zarif ve etkileyici bir ifade sunar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Altın Tamtur Yüzük'ü tercih edebilirsiniz.