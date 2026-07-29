Altın Süzme Su Yolu Bileklik
Ürün Kodu : B329665
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%0
58.276 TL
58.276 TL
PEŞİN FİYATINA 19.425 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Süzme Su Yolu Bileklik T10600
14 Ayar, Beyaz Altın, 5.42 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Narin taş dizilimiyle bilekte süzülen bu özel altın bileklik, su yolunun zamansız şıklığını çok daha ince ve zarif bir dokunuşla stilinize taşıyor.
Altın Süzme Su Yolu Bileklik
PEŞİN FİYATINA 19.425 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
58.276 TL
58.276 TL
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