Altın Yeşil Mineli Harf Kolye T1140

Altın Yeşil Mineli Harf Kolye
Ürün Kodu : P125987-C038082
%0
69.428 TL
69.428 TL
PEŞİN FİYATINA 23.143 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yeşil Mineli Harf Kolye T1140Altın, 14 Ayar, 7.27 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Estetik incelikle zarafetin birleştiği Altın Harf Kolye, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu kolye tam size göre!
Altın Yeşil Mineli Harf Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 7.27 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- Altın Yeşil Mineli Harf Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- Altın Yeşil Mineli Harf Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yeşil Mineli Harf Kolye
PEŞİN FİYATINA 23.143 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.428 TL
69.428 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : E1134581
Altın Yuvarlak Taşlı Küpe
%0
33.524 TL
33.524 TL
Ürün Kodu : R155612
Altın Zincir Detaylı Baget Yüzük
%0
15.028 TL
15.028 TL
Ürün Kodu : B354067
Altın Yeşil Mineli Taşlı Bileklik
%0
92.480 TL
92.480 TL