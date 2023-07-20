0.41 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3779 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.15 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Trend Yüzük, elegan bir ifade ve ince detaylarla dikkat çekiyor. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu yüzük, her tarza uyum sağlayacak özel bir parça. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için ideal bir seçim.