1.44 Karat Pırlanta Baget Yüzük T522 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.63 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Markiz



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve minimalist bir görünüm sunan pırlanta baget yüzük, uyum ifadesini en iyi şekilde yansıtıyor. Bu şık ve zarif tasarım, her tarza ve her duruma mükemmel bir uyum sağlıyor. Sade ve şık bir görünüm arayanlar için ideal bir seçenek olan bu yüzük, herkesin beğenisini kazanacak.