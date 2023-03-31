0.06 Karat Pırlanta Markiz Baget Yüzük T517 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.18 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve elegan tasarımıyla dikkat çeken Pırlanta Baget Yüzük, İnka ifadesiyle zarafeti ve güzelliği bir araya getiriyor. Bu özel yüzük, her anınıza değer katarken tarzınızı da yansıtmanızı sağlıyor. Kendinizi özel hissetmek için şimdi bu benzersiz yüzüğü keşfedin.