1.19 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye T1728 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak





Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.93 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Safir Kolye, zarif ve detaylı tasarımıyla göz kamaştırıyor. Bu özel kolye, safir taşının mükemmel kesimiyle birleşerek her türlü kıyafete şıklık katıyor. Eşsiz bir parça olan bu kolye, zarafeti ve lüksü bir araya getiriyor. Siz de bu özel kolye ile tarzınızı tamamlayabilirsiniz.