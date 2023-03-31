DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

ELMAS KOLYE

    

Filtreler
Filtreler
Kategoriler
Fiyat Aralığı
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }}
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }}
Markalar
Model
{{ FILTER.NAME }}
{{ SELECTED.TEXT }} ×
FİLTRELER
EN YENİ
ÇOK SATAN
ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DN13007
0.51 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.51 Karat Elmas Kolye
55.968 TL
55.968 TL
Sepete Ekle
18.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19616
0.34 Karat Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Elmas Gül Kolye
49.800 TL
49.800 TL
Sepete Ekle
16.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35082
0.29 Karat Pırlanta Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.29 Karat Pırlanta Elmas Gül Kolye
45.960 TL
45.960 TL
Sepete Ekle
15.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN13322
0.49 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Elmas Kolye
66.360 TL
66.360 TL
Sepete Ekle
22.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14515
0.20 Karat Elmas Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.20 Karat Elmas Tektaş Kolye
38.328 TL
38.328 TL
Sepete Ekle
12.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18932
0.20 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.20 Karat Elmas Kolye
48.504 TL
48.504 TL
Sepete Ekle
16.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18950
0.41 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Elmas Kolye
70.608 TL
70.608 TL
Sepete Ekle
23.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14560
0.53 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.53 Karat Elmas Kolye
72.120 TL
72.120 TL
Sepete Ekle
24.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18167
0.25 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.25 Karat Elmas Kolye
45.048 TL
45.048 TL
Sepete Ekle
15.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19475
0.18 Karat Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.18 Karat Elmas Gül Kolye
44.352 TL
44.352 TL
Sepete Ekle
14.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18984
0.15 Karat Elmas Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.15 Karat Elmas Tektaş Kolye
33.336 TL
33.336 TL
Sepete Ekle
11.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31823
0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye
36.048 TL
36.048 TL
Sepete Ekle
12.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11685
0.43 karat Elmas Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.43 karat Elmas Tektaş Kolye
87.264 TL
87.264 TL
Sepete Ekle
29.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN15490
0.09 Karat Elmas Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.09 Karat Elmas Tektaş Kolye
29.400 TL
29.400 TL
Sepete Ekle
9.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18910
0.28 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.28 Karat Elmas Kolye
49.464 TL
49.464 TL
Sepete Ekle
16.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18946
0.37 Karat Elmas Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
0.37 Karat Elmas Gerdanlık
63.624 TL
63.624 TL
Sepete Ekle
21.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25372
0.39 Karat Elmas Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.39 Karat Elmas Damla Kolye
53.496 TL
53.496 TL
Sepete Ekle
17.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47227
0.10 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.10 Karat Elmas Kolye
22.752 TL
22.752 TL
Sepete Ekle
7.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51079
0.09 Karat Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.09 Karat Elmas Gül Kolye
25.512 TL
25.512 TL
Sepete Ekle
8.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36080
4.66 Karat Elmas Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
4.66 Karat Elmas Safir Kolye
192.768 TL
192.768 TL
Sepete Ekle
64.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19011
1.00 Karat Elmas Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.00 Karat Elmas Safir Kolye
27.576 TL
27.576 TL
Sepete Ekle
9.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68970
0.58 Karat Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.58 Karat Elmas Gül Kolye
60.475 TL
60.475 TL
Sepete Ekle
20.158 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68974
0.34 Karat Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.34 Karat Elmas Gül Kolye
41.746 TL
41.746 TL
Sepete Ekle
13.915 TL x 3 Taksit

Elmas Kolyeler: Zamansız Zarafetin İfadesi

Tarih boyunca önemli kimliklerin kullandığı asaletin simgesi olarak kabul edilen elmas kolyeler, göz alıcı ışıltısı ile her dönemin modasında vazgeçilmez bir parça olarak öne çıkmıştır. Özel anlarınızı taçlandırabileceğiniz bu kolyeleri günlük hayatta da rahatlıkla kullanabilir güzelliğinize ışıltı katabilirsiniz.

Bu yazıda doğru elmas kolyeyi seçmenize rehberlik edecek bilgilere yer verirken en popüler modelleri ve fiyatlandırma ile ilgili detayları da belirterek elmas kolyeler hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceleyeceğiz.

Elmas Kolyelerin Kökenleri ve Önemi

Asırlardır kadınların güzelliğini vurgulamak ve kendilerine prestij kazandırmak amacıyla kullandığı elmas gerdanlık, ilk olarak antik çağda keşfedilmiştir. Zamanla en değerli mücevherlerden biri haline gelmiştir.

Düğünler, nişanlar ve önemli kutlamalar gibi özel anlarda tercih edilen elmas kolyeler, sahibine eşsiz bir asalet katarak zarafetiyle göz kamaştırır.

Elmas Kolye Modelleri

Farklı stillere hitap edecek her model elmas kolye, Lizay Pırlanta’nın seçkin elmas koleksiyonunda bulunur. Her biri özenle tasarlanmış, yüksek kaliteli elmaslarla bezenmiş bu kolyeler, stilinize ışıltı katacak parçalardır.

Lizay Pırlanta'nın elmas kolye koleksiyonu, klasik ile modern zevkleri bir araya getirerek her kadının kendine uygun bir parça bulabileceği geniş bir yelpaze sahiptir. Koleksiyonda bulunan modelleri sıralamak gerekirse:

  • Tektaş Elmas Kolyeler: Tek bir elmasın bulunduğu  sade aynı zamanda da zarif bir şekilde sergilendiği bu modeller, minimalizmi sevenler için idealdir.
  • Baget Elmas Kolyeler: Dikdörtgen kesim elmasların yan yana dizilmesiyle ya da tek başına bulunduğu baget kolye modeli, keskin hatları nedeniyle modern ve sofistike bir tarza sahiptir.
  • Trend Elmas Kolyeler: Dönem modasına uygun olarak  tasarlanan bu kolyeler, özgün tarzlara sahip kadınların favorisi haline gelmiştir. Değişik kesimler ile yaratıcı tasarımlar bu kategoride yer alır.
  • Safir ve Yakut Taşlı Elmas Kolyeler: Elmasların, safir ya da yakut gibi renkli değerli taşlarla kombinlendiği kolyeler, canlı ve gösterişli bir stil arayanlar için idealdir. Özellikle özel davetlerde dikkat çekmek isteyenler tarafından tercih edilebilir.

Elmas Kolye Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Elmas kolye fiyatları farklı nedenlere göre değişiklik gösterebilir. Fiyatları etkileyen temel faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Karat Ağırlığı: Elmasın ağırlığı fiyatın belirlenmesinde en önemli etkenlerden sayılabilir. Daha yüksek karat, genellikle daha yüksek fiyat anlamına gelir.
  • Kesim Kalitesi: Elmasın nasıl kesildiği, ışığı nasıl yansıttığını dolayısıyla da ne kadar parlak göründüğünü belirler. İyi bir kesim, elmasın değerini arttırarak fiyatının artmasına da neden olur.
  • Berraklık: Elmasın içindeki doğal izlerin (inklüzyonların) sayısı ile boyutu, berraklık derecesini etkiler. Daha az inklüzyon, daha yüksek berraklık ve dolayısıyla daha yüksek fiyat anlamına gelir.
  • Renk Derecesi: Elmaslar genellikle renksiz veya hafif sarı tonlarda olur. Renksiz elmaslar, daha nadir olduğu için pahalıdır.
  • Tasarım ve Marka: Kolyenin tasarımı ile markası da fiyatı belirleyen önemli faktörlerdendir. Özel tasarımlar ve tanınmış markalar, genellikle daha yüksek fiyatlara sahip olabilir.

Elmas Kolyeler İçin İpuçları ve Tavsiyeler

Elmas kolyenizi satın almadan öncesi bilmeniz gereken bazı ipuçları bulunur. Bu ipuçları ışığında bilinçli bir alışveriş yapmanız uzun vadede sizi oldukça mutlu eder. Bu bilgileri adım adım sıralamamız gerekirse:

  • Bütçenizi Belirleme: Çeşitliliğe bağlı olarak fiyat skalası da geniş olan elmas kolye için bir bütçe belirlemesi yapmak seçenekleri filtre etmenize yardımcı olur.
  • Kişisel Tarzınıza Uygun Modeli Seçme: Farklı tarzlara hitap edecek farklı modellerde elmas kolye modelleri vardır. Kişisel tarzınızı belirleyip tarzınızı tamamlayacak parçayı bulabilmek için iyi bir inceleme yapmanız gerekebilir. Kendi stilinize en uygun modeli seçmek kolyeyi uzun yıllar boyunca severek kullanmanızı sağlar.
  • Güvenilir Satıcılardan Alışveriş Yapma:  Elmas kolye satın alırken güvenilir ve tanınmış satıcılardan alışveriş yapmak uzun vadede çıkabilecek sorunları daha kolay çözebilmenize olanak tanır. Güvenilir satıcıdan yapacağınız alışverişte sertifikalı ve garanti belgeli ürünler bulunur. Bu ürünleri tercih ederek güvenli bir alışveriş yapabilirsiniz.
  • Kaliteye Önem Verme: Elmasın kalitesi kolyenin genel değerini belirler. Karat, berraklık, kesim ve renk gibi özellikleri dikkatle değerlendirerek en iyi kaliteye sahip elması seçebilirsiniz.

En Popüler Elmas Kolye Modellerine Göz Atın

Şık görünümün zerafet ile birleştiği elmas kolyeleri hayatınızın her anında kullanarak kendinizi özel hissedebilirsiniz. Farklı kesimler ya da tasarıma sahip olsalar dahi her elmas kolyenin kendine ait asil bir duruşu bulunur. Bu nedenle elmas, her kadının hayalini süsleyerek müchever koleksiyonunda bulunmasını istediği bir taştır.

Bir elmas kolye seçerken kalite, tasarım ve bütçe gibi dikkat etmeniz gereken unsurları bilerek alışveriş yaparsanız uzun yıllar boyunca severek kullanabileceğiniz zamansız bir parçaya sahip olabilir, nesiller boyu aktarabileceğiniz bir mirasın öncüsü olabilirsiniz.

Lizay Pırlanta elmas koleksiyonunda yüksek kaliteye sahip elması onu en iyi işleyecek ustalarla buluşturarak üzerinde titizlikle çalışmış takıların çıkarılmasına olanak tanır. Kaliteden ödün verilmeyen bu koleksiyonda model çeşitliliği sayesinde her kombinize uygun elmas kolye seçeneklerini bulabilir şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

 

 
Elmas Kolye Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Elmas kolye seçerken, elmasın "4C" kriterlerine (kesim, renk, karat, berraklık) dikkat etmelisiniz çünkü bu unsurlar kolyenin değerini ve ışıltısını belirler. Kolyenin tasarımı da önemli; sade bir model mi, yoksa büyük taşlarla gösterişli bir tasarım mı tercih etmek istediğinizi belirlemelisiniz. Metal türü (altın, platin vb.) ve zincirinin kalitesi de estetik ve dayanıklılığı etkiler. Kolyenin boyun yapınıza uygun bir uzunlukta olması da rahat kullanım için gereklidir.
Elmas Kolyelerin Bakımı Nasıl Yapılır?
Elmas kolyelerinizi düzenli olarak temizlemelisiniz. Ilık su ve yumuşak bir fırçayla nazikçe temizleyebilir, kimyasal temizlik ürünlerinden kaçınmalısınız. Kolyenizi darbe almaktan koruyarak saklamak çizilmelerini engeller. Elmas, sert bir taş olsa da düzgün bakım yapılmazsa çizilebilir. Kolyenizin taşlarını düzenli aralıklarla kontrol ettirerek, yerinden çıkmadığından emin olmalısınız. Kolyenizi her zaman yumuşak bir kutuda saklamak, diğer takılarla temasını engeller.
Elmas Kolyeler Günlük Kullanım İçin Uygun mu?
Elmas kolyeler, sade tasarımlarla günlük kullanım için uygundur. Küçük ve minimal taşlarla tasarlanmış elmas kolyeler, gündelik yaşamda zarif bir dokunuş sağlar. Ancak büyük ve çok taşlı modeller genellikle özel günlerde veya gece kullanımı için tercih edilir. Günlük kullanımda sade tasarımlar, elmasın ışıltısını kaybetmeden şıklığınızı artırır.
Elmas Kolyeler Hediye Olarak Tercih Edilir mi?
Elmas kolyeler, hediye olarak zarif ve anlamlı bir seçenektir. Özellikle doğum günü, yıldönümü, Anneler Günü gibi özel günlerde tercih edilebilir. Elmasın ışıltısı ve zarafeti, her kadının beğenebileceği bir hediye yapar. Farklı tasarımlar arasından seçim yaparak kişisel zevklere hitap edebilir ve unutulmaz bir hediye verebilirsiniz. Elmas kolyelerin şıklığı ve değeri, onları anlamlı bir hediye seçeneği yapar.
DEVAMINI OKU GİZLE
T-Soft Premium