3.00 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık T1689 Beyaz Altın, 14 Ayar, 14.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 3.00 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Minimalizmin ruhunu yansıtan pırlanta su yolu gerdanlık, zarif ve sade bir görünüm sunar. Bu şık takı parçası, minimalist tarzı sevenler için mükemmel bir seçimdir. Üstün kalite ve zarafetin buluştuğu bu gerdanlık, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için idealdir. Minimalizmin ruhunu taşıyan bu pırlanta su yolu gerdanlık, sade ve şık bir tarz arayanların favori aksesuarı olacak.