0.67 Karat Pırlanta Trend Küpe T2211 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.54 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.67 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu modern ve zarif tasarıma sahip Pırlanta Trend Küpe, herhangi bir kıyafeti mükemmel şekilde tamamlamak için ideal bir seçimdir. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken bu küpe, her kadının tarzını yansıtmasına yardımcı olacak. Şimdi bu eşsiz tasarımı keşfedin ve görünümünüze sofistike bir dokunuş katın.