0.94 Karat Pırlanta Trend Bileklik T3634 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.57 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade ve şık bir tasarıma sahip olan Pırlanta Trend Bileklik, elegansıyla dikkat çekiyor. Bu zarif aksesuar, her tarza uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için ideal bir seçenek Sade Elegans'ın ifadesini taşıyan bu bileklik, her anınıza zarafet katmak için tasarlandı.