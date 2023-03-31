0.07 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3347 Rose Altın, 14 Ayar, 0.82 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Lizay Pırlanta, pırlanta trend yüzüğüyle şıklığınızı tamamlıyor. Bu özel tasarım, her anınıza zarafet katarken, pırlantanın ışıltısıyla göz kamaştırmanızı sağlıyor. Siz de Lizay Pırlanta'nın estetik ve zarif ile pırlanta trend yüzüğüyle tarzınızı tamamlayın.